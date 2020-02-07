"Ростех" создал "дочку" для серийного производства газовой турбины ГТД-110М

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В начале февраля 2020 г. в составе ГК "Ростех" появилась новая дочерняя компания ООО "ОДК - турбины большой мощности", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Ее основной вид деятельности - торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, говорится в "СПАРКе".

Акционерами компании являются структуры "Ростеха" ООО "ОДК инжиниринг" (99,9%), и АО "ОДК-ПМ" (0,1%).

Как рассказали "Интерфаксу" в "Ростехе", новая специализированная компания была создана по решению госкорпорации в составе "ОДК" для организации серийного производства и вывода на энергетический и газовый рынок страны турбины ГТД-110М.

"Эта компания будет осуществлять поставку серийных образцов ГТД-110М заказчику, а также ремонтно-сервисное обслуживание ГТД-110М на протяжении всего жизненного цикла его эксплуатации", - подчеркнул представитель "Ростеха".

Представитель "Ростеха" отметил, что в результате многолетней совместной работы на основе конструкторской документации ООО "ИЦ "Газотурбинные технологии" (образовано ПАО "Интер РАО", АО "Роснано" и АО "ОДК" в лице "ОДК-Сатурн"), при финансовой поддержке Минпромторга РФ создан отечественный инновационный газотурбинный двигатель большой мощности ГТД-110М.

"Его высокие характеристики подтверждены результатами проведенных испытаний и опытно-промышленной эксплуатации на Ивановских ПГУ", - заметил собеседник "Интерфакса".

Ранее первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков заявлял, что старт серийного производства российской газовой турбины ГТД-110М планируется в 2020 г.

"Производственная площадка готова для того, чтобы её производить серийно. Проходит окончательная череда испытаний. Когда мы её завершим, мы будем выходить на серийное производство", - говорил он.

До настоящего времени в России не было собственных технологий производства газовых турбин большой мощности.

В то же время правительство РФ в начале 2019 г. утвердило программу модернизации ТЭС. По ее условиям, в России до 2031 г. должно быть модернизировано 40 ГВт ТЭС за счет платежей оптовых потребителей энергии. Это обеспечит инвесторам возврат средств с доходностью 14% годовых.

В рамках этой программы также планируется до июля 2020 г. провести дополнительный отбор до 2 ГВт проектов для локализованных или отечественных турбин мощностью от 65 МВт с вводом этих проектов в эксплуатацию в 2026-2028 гг.