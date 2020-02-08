В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В России не зарегистрировали новых фактов заражения коронавирусом 2019-nCoV, сообщает в субботу Роспотребнадзор.

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, у обоих инфицированных заболевание протекает в легкой форме, по последним данным, жалоб не было, состояние оценивалось медиками как удовлетворительное.

Оба пациента находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, госпитализированы также "лица близкого контакта", а остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением, сказали в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, аэропорт "Шереметьево" - единственная воздушная гавань в России, принимающая рейсы из Китая, - с 1 по 7 февраля встретила 58 воздушных судов из городов КНР с 14,4 тыс. пассажиров на борту. За этот период признаки инфекционного заболевания были обнаружены у 11 человек, из них восемь были отправлены в Домодедовскую центральную городскую больницу. Среди госпитализированных оказалось трое граждан Китая.

Ранее в субботу сообщалось, что в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени (19:00 по Москве пятницы) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 34,546 тыс. человек, из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй - 24,953 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 722 случаях.