Первый случай гибели гражданина США от коронавируса произошел в Ухане

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Гражданин США скончался от последствий заражения новым коронавирусом в китайском городе Ухань, сообщает в субботу американская газета The New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.

Газета отмечает, что это первый случай гибели американца от коронавируса.

По данным дипведомства, этому человеку было около 60 лет. Он скончался в четверг. Никаких других деталей о нем посольство не приводит.

"Мы направляем самые искренние соболезнования семье. Из уважения к частной жизни семьи, никаких других комментариев у нас не будет", - приводит The New York Times высказывания представителя американского посольства в Пекине.

Также стало известно, что среди умерших от коронавируса в Ухане оказался гражданин Японии. Он скончался в ночь на субботу, сообщила японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на МИД Японии.

Отмечается, что японец заболел 16 января, а 28 января у него был предварительно выявлен новый коронавирус. В то же время этот диагноз не был подтвержден на момент смерти: больнице сообщили, что причиной смерти стала "вирусная пневмония", но медики не уверены, что вызвана она была именно заражением коронавирусом.

Если диагноз подтвердится, умерший станет первой жертвой коронавируса среди граждан Японии.

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