Глава петербургского муниципалитета ушел в отставку из-за казино в его квартире

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Глава петербургского муниципального округа (МО) Введенский Олег Калядин сложил полномочия по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в муниципалитете в понедельник.

"Сегодня Калядин сложил полномочия главы по собственному желанию. Новым главой МО Введенский избран Асанов Алексей Семенович", - уточнил собеседник агентства.

Согласно информации на сайте муниципалитета, Асанов является депутатом МО Введенский с 2009 года, он возглавляет комиссию по охране общественного порядка, вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что правоохранительные органы закрыли подпольное казино в квартире, принадлежащей главе муниципального образования "Введенский" Калядину. В квартире на Кронверкском проспекте обнаружили "рулетку", четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты. Причастность чиновника к незаконному игорному бизнесу устанавливается.

В региональном отделении "Единой России" заявили, что немедленно снимут Калядина со всех партийных должностей.

Сеть нелегальных казино, к которым, по версии полиции, принадлежит и квартира на Кронверкском проспекте, была выявлена в Петербурге в феврале прошлого года. По данному факту городское управление СКР возбудило несколько уголовных дел, которые объединили в одно производство. В качестве подозреваемых были допрошены 12 лиц.

Согласно открытым источникам, Калядин является почетным жителем Петроградского района Петербурга, имеет наградной знак "За заслуги перед жителями Петроградского района".