Больше 10 тысяч бизнесменов с начала года пожаловались на несправедливое уголовное преследование

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе президенту предложит разрешить присяжным рассматривать дела предпринимателей

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в ежегодном докладе президенту сообщит, что если в 2013 году он получил 1361 жалобу от бизнесменов на необоснованное уголовное преследование, то с начала 2020 года - уже больше 10200.

По его словам, причиной для возбуждения уголовных дел как правило служат гражданско-правовые споры, а также ситуации, связанные с разрешением корпоративных конфликтов. В связи с этим он предложит усилить надзор со стороны прокуратуры, чтобы не допускать возбуждение уголовных дел по обстоятельствам гражданско-правовых споров.

Бизнес-омбудсмен также предложит разрешить судам присяжных рассматривать уголовные дела бизнесменов, допустить допросы разыскиваемых через интернет и шире использовать освобождение подозреваемых под залог.

В частности, он отметил, что подавляющее большинство обратившихся к нему предпринимателей указывают на необъективность и обвинительный уклон следствия и на то, что суды часто соглашаются с позицией следствия без полноценного исследования и оценки доказательств в суде.

Поэтому в докладе Владимиру Путину он предложит внести в статью 30 УПК пункт о возможности просить о передаче судам присяжных дела бизнесменов, обвиняемых в пруступлениях , предусмотренных ч. 3, 4, 6, 7 ст. 159 УК РФ, ч. 3-4 ст. 159.1-159.6 (мошенничество), ч. 3-4 ст. 160 (растрата) и ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочий).

Он также предложил внести в УПК пункт об обязанности следоваателя проводить допросы подозреваемого, находящегося в розыске, по видеоконференции, если об этом будут ходатайствовать сам обвиняемый, его адвокаты или свидетели. При необходимости удостоверить личность допрашиваемого будет можно через портал госуслуг или путем получения электронного QR-кода, рекомендовал бизнес-омбудсмен.

Титов также предложил разрешить уполномоченным по правам предпринимиателей разрешить посещать бизнесменов, которые находятся под домашним арестом. Без этого их защита остается неполноценной, считает он.

Также в докладе он отметил, что в стране незначительна практика применения залога в качестве меры пресечения. По данным Верховного суда России, в 2019 году было рассмотрено порядка 106 000 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из них удовлетворено 89,2 %. При этом об избрании в качестве меры пресечения залога рассмотрено только 90 ходатайств, из которых удовлетворено 85,5 %.

"По результатам опроса, более половины опрошенных экспертов полагают, что наша система готова к более широкому применению залога вместо домашнего ареста и содержания под стражей", - отмечается в докладе.

Титов также указывает, что почти половина опрошенных предпринимателей отметили, что их уголовное преследование привело к потере здоровья и репутации, почти столько же отметили утрату бизнеса или большей части активов. Но более 60% респондентов сказали, что готовы после уголовного преследования продолжать делать бизнес в России.