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Обвиняемого в организации российской ячейки "Хизб ут-Тахрир" осудили на 23 года

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в понедельник вынес приговор Эдуарду Низамову, обвиняемому в организации российского крыла "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещенная в России террористическая организация), сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

"По совокупности ему дали 23 года колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Низамова признали виновным по части 1 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации), часть 1 статьи 30, статье 278 УК РФ (попытка насильственного захвата власти ), статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Также по решению суда с Низамова будет взыскано 200 тыс. рублей.

Как сообщалось, житель Казани Эдуард Низамов, по данным правоохранительных органов, являлся руководителем всероссийской структуры международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". В его функции входило назначение руководителей местных подразделений на территории субъектов России, а также формирование и направление отчетности в центральный офис организации, расположенный за пределами РФ.

Решение о признании "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" террористической организацией и ее запрете на территории России Верховный суд РФ принял 14 февраля 2003 года.

Екатеринбург

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