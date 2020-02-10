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Источники узнали возможного куратора Росимущества в Минфине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Замминистра финансов Алексей Моисеев может стать куратором работы Росимущества, которое в январе передали в Минфин, сообщили источники "Интерфакса", знакомые с ходом обсуждения перераспределения обязанностей между заместителями главы Минфина. За Моисеевым останутся также вопросы банков и банковской деятельности.

Моисеев подтвердил, что перераспределение обязанностей обсуждается, но никаких решений еще не принято и приказ министр не подписан. Он напомнил, что в ведомстве появились два новых замминистра однако отметил, что никаких решений еще нет.

"Коммерсантъ", ссылаясь на источники, сообщил, что бывший глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, который в январе 2020 года перешел в Минфин на пост замминистра, будет курировать валютный контроль, негосударственные пенсионные фонды и "гарантированный пенсионный план". Сейчас этими вопросами занимается Моисеев.

Минфин Росимущество Алексей Моисеев Антон Дроздов ПФР

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