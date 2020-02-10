Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило Мосгорсуд приговорить к 16 годам колонии строгого режима экс-руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взяток.

Кроме того, как сообщили "Интерфаксу" в Мосгорсуде, генерал-майора попросили оштрафовать на 196 млн рублей.

По словам собеседника агентства, другого фигуранта дела Дрыманова, бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, прокурор по совокупности с предыдущим приговором - тоже за взяточничество - попросил приговорить к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 250 млн рублей.

Для еще одного подсудимого, экс-руководителя управления московского СКР по Центральному округу полковника Алексея Крамаренко, обвинение запросило 14 лет колонии строгого режима со штрафом 195 млн рублей.

Кроме того, гособвинение попросило суд лишить Дрыманова и Крамаренко званий генерал-майора и полковника соответственно.

Бывшим сотрудникам СК вменяется получения особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), генералу Дрыманову также получение крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290).

По версии обвинения, Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров, Крамаренко и Максименко за незаконное денежное вознаграждение помогли освободить из СИЗО подельника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодого) - Андрея Кочуйкова (Итальянца), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, путем смягчения ему обвинения. Как установило следствие, офицеры действовали в составе организованной группы, общая сумма взятки составила $1 млн.

Кроме того, Никандров, заключивший сделку о досудебном сотрудничестве, рассказал следователям, что в 2016 году передал Дрыманову 9,9 тыс. евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе.

Никто из подсудимых вину не признает.

Михаила Максименко задержали в июле 2016 года. Мосгорсуд 20 апреля 2018 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн рублей и лишением звания полковника юстиции за получение двух взяток, в том числе $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова, переданной бывшему офицеру также за действия в пользу Кочуйкова.

Крамаренко оказался за решеткой в декабре 2017 года. Дрыманова арестовали в июле 2018 года.

Никандров был задержан вместе с Максименко летом 2016 года. Мосгорсуд 16 августа прошлого года приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима с лишением звания генерал-майора юстиции.

Верховный суд (ВС) России впоследствии изменил категорию совершенного бывшим офицером преступления с "особо тяжкого" на "тяжкое" и место отбывания наказания с колонии строгого на общего режима, что позволило ему воспользоваться правом попросить об условно-досрочном освобождении (УДО) в прошлом году и выйти на свободу уже в июне.

Процесс в отношении Дрыманова, Максименко и Крамаренко начался в Мосгорсуде 17 октября 2019 года.