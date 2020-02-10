Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:00

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило Мосгорсуд приговорить к 16 годам колонии строгого режима экс-руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взяток.

Кроме того, как сообщили "Интерфаксу" в Мосгорсуде, генерал-майора попросили оштрафовать на 196 млн рублей.

По словам собеседника агентства, другого фигуранта дела Дрыманова, бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, прокурор по совокупности с предыдущим приговором - тоже за взяточничество - попросил приговорить к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 250 млн рублей.

В РоссииГенерал СК Дрыманов не признал вину в судеГенерал СК Дрыманов не признал вину в судеЧитать подробнее

Для еще одного подсудимого, экс-руководителя управления московского СКР по Центральному округу полковника Алексея Крамаренко, обвинение запросило 14 лет колонии строгого режима со штрафом 195 млн рублей.

Кроме того, гособвинение попросило суд лишить Дрыманова и Крамаренко званий генерал-майора и полковника соответственно.

Бывшим сотрудникам СК вменяется получения особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), генералу Дрыманову также получение крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290).

По версии обвинения, Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров, Крамаренко и Максименко за незаконное денежное вознаграждение помогли освободить из СИЗО подельника криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодого) - Андрея Кочуйкова (Итальянца), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, путем смягчения ему обвинения. Как установило следствие, офицеры действовали в составе организованной группы, общая сумма взятки составила $1 млн.

Кроме того, Никандров, заключивший сделку о досудебном сотрудничестве, рассказал следователям, что в 2016 году передал Дрыманову 9,9 тыс. евро за содействие назначению на должность и общее покровительство по службе.

Никто из подсудимых вину не признает.

Михаила Максименко задержали в июле 2016 года. Мосгорсуд 20 апреля 2018 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн рублей и лишением звания полковника юстиции за получение двух взяток, в том числе $500 тыс. от бизнесмена Олега Шейхаметова, переданной бывшему офицеру также за действия в пользу Кочуйкова.

Крамаренко оказался за решеткой в декабре 2017 года. Дрыманова арестовали в июле 2018 года.

Никандров был задержан вместе с Максименко летом 2016 года. Мосгорсуд 16 августа прошлого года приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима с лишением звания генерал-майора юстиции.

Верховный суд (ВС) России впоследствии изменил категорию совершенного бывшим офицером преступления с "особо тяжкого" на "тяжкое" и место отбывания наказания с колонии строгого на общего режима, что позволило ему воспользоваться правом попросить об условно-досрочном освобождении (УДО) в прошлом году и выйти на свободу уже в июне.

Процесс в отношении Дрыманова, Максименко и Крамаренко начался в Мосгорсуде 17 октября 2019 года.

Александр Дрыманов

Новости

Усманов предал в музей в Лозанне рукопись манифеста барона де Кубертена

Правозащитники раскритиковали приговор по делу "Сети"

Правозащитники раскритиковали приговор по делу "Сети"

Всероссийская перепись населения стартует 1 апреля в ЯНАО

Всероссийская перепись населения стартует 1 апреля в ЯНАО

СКР возбудил уголовное дело в связи с гибелью российских детей в Таиланде

Джефф Монсон сдаст ЕГЭ в Подмосковье

Джефф Монсон сдаст ЕГЭ в Подмосковье
Новый коронавирус в Китае

Китайские ученые усомнились в надежности тестов на коронавирус

Песков отверг предположение об инвентаризации решений правительства Медведева

Главный нарколог Минздрава назвал треть населения РФ "тихими алкоголиками"

Главный нарколог Минздрава назвал треть населения РФ "тихими алкоголиками"

Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку до конца года

Минобрнауки отменило приказ о правилах общения российских ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило приказ о правилах общения российских ученых с иностранцами
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');