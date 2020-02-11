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Роскомнадзор объяснил разблокировку 2 млн IP-адресов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор подтвердил, что разблокировал более 2 млн IP-адресов, ранее внесенных в реестр запрещенной информации, объяснив это тем, что они уже длительное время не используются для противоправной деятельности.

Как говорится в ответе пресс-службы РКН на запрос "Интерфакса" во вторник, специалисты ведомства установили, что эти IP-адреса уже давно не используются "для обеспечения функционирования запрещенных ресурсов". При этом в Роскомнадзоре не пояснили, по какой причине эти адреса ранее были заблокированы.

Ранее во вторник интернет-эксперт Филипп Кулин сообщил в телеграм-канале своего проекта "Эшер II", что "в 3 часа ночи по Москве Роскомнадзор внезапно вычистил поштучно 2 млн IP-адресов из реестра". "Сейчас поштучно заблокировано 16458, подсетями 732394 IP-адреса. Какую роль выполняют большинство оставшихся подсетей - не ясно. Выгрузка "похудела" со 160Mb до 107Mb", - написал он.

Если на 15:00 10 февраля заблокировано было более 2,8 млн IP-адресов, то на 10:30 вторника, 11 февраля, всего 750 тыс., следует из данных выгрузки из реестра на сайте проекта.

В конце января 2019 года Роскомнадзор сообщил, что снял ограничения с трех IP-подсетей провайдеров хостинга, содержащих почти 19 тыс. сетевых адресов, которые были наложены в рамках блокировки мессенджера Telegram: одну подсеть (2048 IP) Aruba S.p.A., подсеть (512 IP) Vultr Holdings, и одну подсеть (16 тыс.384 IP) SoftLayer. Еще раньше ведомством были разблокированы 17 IP-подсетей Amazon и подсети Microsoft.

Блокировка Telegram в России

Мессенджер Telegram блокируется по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года в связи с тем, что его владельцы не предоставили ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В соответствии с эти решением, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру, а также блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России. Под блокировку попали IP-адреса Amazon, Microsoft и Google. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов начали сталкиваться с трудностями при доступе к сервисам и сайтам.

В конце мая 2018 года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что блокируется 11 млн IP-адресов, которые использует Telegram для обхода блокировки, тогда как в апреле блокировалось около 20 млн IP-адресов. В середине 2018 год были разблокированы часть подсетей Amazon и одна подсеть провайдера хостинга Online Sas, включающие 8 млн IP-адресов, который раньше использовал Telegram.

Представители Telegram, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений. Также в Telegram высказывали недоверие к ФСБ, поскольку спецслужба просила предоставить ключи для дешифровки переписки тех лиц, которые не пользуются мессенджером.

Роскомнадзор Филипп Кулин Telegram

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