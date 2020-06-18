Володин назвал неисполнимым решение суда о блокировке Telegram

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Если решение суда исполнить невозможно, его нужно корректировать, заявил "Газете.Ру" спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя внесение в Госдуму законопроекта о разблокировке Telegram.

Он отметил, что предрекать судьбу этого законопроекта еще рано. В интервью не упоминается решение Роскомнадзора разблокировать мессенджер.

По словам спикера, Telegram входит в десятку наиболее популярных ресурсов и мессенджеров, которые испоьзуют в Госдуме. Сам Володин пользуется Instagram, а публикации из Telegram он получает в обзорах соцсетей и СМИ.

Роскомнадзор 18 июня сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требование о блокировке Telegram в России. Так ведомства отреагировали на недавнее заявление создателя мессенджера Павла Дурова о готовности бороться с терроризмом и экстремизмом, не нарушая тайну переписки пользователей.

15 июня депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли в палату законопроект, предусматривающий разблокировку Telegram как одного из ресурсов для публикации официальной и важной информации в условиях ЧС.