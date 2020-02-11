Следователи проверят жалобы на заселение сирот в "ледяной дом" в Крыму

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники управления Следственного комитета РФ (СКР) по Крыму проверяют информацию из СМИ о возможном нарушении прав детей-сирот при предоставлении им квартир в Керчи, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

Следователи устанавливают обстоятельства предоставления жилья сиротам, его техническое обстоятельство, соответствие нормам и требованиям. "Также устанавливается круг должностных и иных уполномоченных лиц, ответственных за этот процесс", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в СМИ появилась информация, что в начале года детям-сиротам торжественно вручили ключи от квартир в новом многоэтажном доме по шоссе Героев Сталинграда в Керчи. Между тем сейчас сироты не могут вселиться в новое жилье, поскольку в квартирах отсутствует отопление и есть ряд недостатков. Пострадавшие обратились с жалобой в редакции СМИ.

Между тем, ранее депутат Госдумы Константин Бахарев, участвовавший в торжественной церемонии вручения ключей, заявил "Российской газете", что лично убедился - квартиры в доме "оборудованы всем необходимым". "Коммуникации подведены, вода и свет в доме есть. Задержка с подключением газа вызвана тем, что у Ростехнадзора были замечания к застройщику в части разводки газовых сетей в доме. Но на данный момент все замечания устранены. Комиссия Ростехнадзора на прошлой неделе выезжала на место и подтвердила это", - рассказал парламентарий.

По его словам, на вторник, 11 февраля, запланирован пробный пуск газа в доме. "До конца недели топливо поступит в квартиры", - заверил Бахарев. В свою очередь, глава администрации Керчи Сергей Бороздин в беседе с изданием сообщил, что дом на шоссе Героев Сталинграда сдали в эксплуатацию еще в 2019 году.

По его словам, каждая квартира в здании обогревается двухконтурным газовым котлом. Для подключения жильцов к системе газоснабжения нужно, чтобы они заключили договор с Керченским филиалом госпредприятия "Крымгазсети". "Для этого всем собственникам квартир необходимо подать заявления. После чего будет произведен первичный пуск газа, опломбировка и дальнейшая эксплуатация котлов индивидуального отопления", - пояснил Бороздин. В пресс-службе администрации Керчи уточнили, что о необходимости подать такие заявления чиновники предупредили сирот при выдаче ключей.