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Мишустин помог новгородскому СМИ аккредитоваться на мероприятия с его участием

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В правительстве РФ помогли новгородскому интернет-изданию "Ваши новости" аккредитоваться для освещения визита в регион премьера РФ Михаила Мишустина.

Мишустин прибыл в Великий Новгород утром во вторник, заранее его визит не анонсировался. Это первая региональная поездка нового главы правительства, она включала совещание по развитию области и встречу с представителями малого и среднего бизнеса.

Корреспондент интернет-газеты "Ваши новости" не смог аккредитоваться через пресс-службу администрации Новгородской области на мероприятия с участием Мишустина, о чем журналисты издания сообщили на своем сайте.

О публикации стало известно главе правительства РФ, который дал поручение включить корреспондента издания в журналистский пул, присутствующий на его мероприятиях в Новгороде.

"Мы узнали об этой ситуации, публикацию прочитал и глава правительства. Поскольку никаких оснований отказать журналистам издания "Ваши новости" в работе на мероприятиях с участием премьера не было, их включили в соответствующий список журналистов", - рассказал "Интерфаксу" пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Это подтвердила агентству и спецкор "Ваших новостей" Ульяна Гатина. По ее словам, корреспондент издания успел практически на все мероприятия с участием Мишустина, никаких проблем с аккредитацией не возникло. Журналист поблагодарила всех причастных за оперативное решение проблемы, возникшей у новгородской интернет-газеты.

Михаил Мишустин

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