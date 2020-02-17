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Мишустин поручил вице-премьерам и министрам посетить проблемные регионы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время продолжит поездки по стране. Своим заместителям он поручил тоже почаще ездить в регионы и общаться с людьми и составить для этого собственные графики поездок.

"Просил бы вас, а также министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти также как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

В первую очередь он ждет от чиновников поездок в проблемные регионы и докладов "о ситуации в целом и о тех "точках напряжения", которые требуют нашей помощи".

По словам Мишустина, "особый акцент нужно сделать на посещение тех регионов, где сложилась непростая социально-экономическая ситуация". Он напомнил, что за такими регионами закреплено персональное кураторство конкретных министров.

Вице-премьерам он поручил "в самые короткие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий".

11 февраля Мишустин побывал в Новгородской области. Он сказал, что это будет первая из серии его рабочих поездок, цель которых - выяснить реальное положение дел "на местах". Комментируя эту поездку в понедельник, он сказал, что ситуация в этом регионе во многом отражает положение дел в других субъектах Федерации, в частности, в здравоохранении.

Михаил Мишустин Новгородская область

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