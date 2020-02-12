ФСИН не награждала именным оружием экс-сотрудника, покончившего с собой в суде

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Покончивший жизнь самоубийством в Чертановском суде Москвы экс-сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виктор Свиридов не награждался именным оружием, сообщили в пресс-бюро ведомства.

"Свиридов работал во ФСИН России в период с 2012 по 2014 год, занимал гражданские должности, аттестованным сотрудником не являлся. В 2014 году уволился по собственному желанию", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в среду в "Интерфакс".

В нем отмечается, что во время работы во ФСИН Свиридова именным оружием не награждали.

Пресс-бюро также подчеркнуло, что уголовное дело о вымогательстве было возбуждено против Свиридова уже после его увольнения из ФСИН и к работе в ведомстве отношения не имеет.

Ранее в среду бывший начальник одного из управлений ФСИН РФ Виктор Свиридов совершил самоубийство в зале суда после оглашения ему приговора. Его признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к сроку ниже низшего предела - к трем годам колонии строгого режима.

Осведомленный источник говорил "Интерфаксу", что Свиридов пронес в здание суда в сумке наградной пистолет.

Следственный комитет (СК) выясняет обстоятельства самоубийства Свиридова и то, как он смог пронести оружие в суд.