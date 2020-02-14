Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Двоих зажало в салоне вертолета после жесткой посадки на Ямале

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, пострадали минимум два человека, они зажаты в салоне. Всего на борту находились 10 человек.

"По предварительной информации от командира, погибших нет", - сказал источник.

Позднее информированный источник сообщил, что авария произошла из-за сложных метеоусловий. Вертолет сломал лопасти, попав в снежную бурю, а после столкновения с землей он перевернулся, уточнил собеседник агентства.

Вертолет перевозил вахтовиков и геологов с полуострова Гыданский в поселок Сабетта. Авария произошла в пяти километрах от аэропорта Сабетты.

По предварительным данным, вертолет принадлежит авиакомпании "Скол".

Ми-8

Новости

Совет директоров "Вымпелкома" возглавит CEO холдинга VEON Каан Терзиоглу

Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале

Арашуков и Абызов стали соседями по камере в "Лефортово"

Арашуков и Абызов стали соседями по камере в "Лефортово"

Порты Крыма проведут массовые сокращения из-за санкций Запада и Керченского моста

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Прокуратура ЗАО Москвы прислала извинения журналисту Голунову по почте

Прокуратура ЗАО Москвы прислала извинения журналисту Голунову по почте

Онищенко заверил, что миру не грозит повальная эпидемия коронавируса

Дело о шпионаже Карины Цуркан

Апелляционный суд отказался отпустить Карину Цуркан из СИЗО

Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге

Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге

Онищенко заявил, что в России нет эпидемии ВИЧ

Источник сообщил о возможной скорой отставке замминистра финансов РФ

Источник сообщил о возможной скорой отставке замминистра финансов РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');