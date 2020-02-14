Двоих зажало в салоне вертолета после жесткой посадки на Ямале

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, пострадали минимум два человека, они зажаты в салоне. Всего на борту находились 10 человек.

"По предварительной информации от командира, погибших нет", - сказал источник.

Позднее информированный источник сообщил, что авария произошла из-за сложных метеоусловий. Вертолет сломал лопасти, попав в снежную бурю, а после столкновения с землей он перевернулся, уточнил собеседник агентства.

Вертолет перевозил вахтовиков и геологов с полуострова Гыданский в поселок Сабетта. Авария произошла в пяти километрах от аэропорта Сабетты.

По предварительным данным, вертолет принадлежит авиакомпании "Скол".