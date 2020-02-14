Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Погибли двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку недалеко от Сабетты, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

На борту вертолета авиакомпании "Скол" были сотрудники компании "Газпромнефть-ГЕО" и "ГПН-Снабжения", никто из них не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Газпром нефть".

В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО "Интерфаксу" подтвердили факт происшествия. В управлении сообщают, что на борту находились 10 человек, включая троих членов экипажа, двое зажаты в кабине.

В авиакомпании "Скол" агентству отказались комментировать информацию.

Рейс выполнялся из поселка Лескино в Сабетту.

Ранее информированный источник рассказал, что вертолет попал в снежную бурю, у него были сломаны лопасти.