Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Погибли двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку недалеко от Сабетты, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
На борту вертолета авиакомпании "Скол" были сотрудники компании "Газпромнефть-ГЕО" и "ГПН-Снабжения", никто из них не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Газпром нефть".
В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО "Интерфаксу" подтвердили факт происшествия. В управлении сообщают, что на борту находились 10 человек, включая троих членов экипажа, двое зажаты в кабине.
В авиакомпании "Скол" агентству отказались комментировать информацию.
Рейс выполнялся из поселка Лескино в Сабетту.
Ранее информированный источник рассказал, что вертолет попал в снежную бурю, у него были сломаны лопасти.