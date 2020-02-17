Суд в Петербурге вернул дело о побеге "коронавирусной" пациентки из больницы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Мировой судья Петроградского района северной столицы не принял к производству материалы дела в отношении самовольно покинувшей стационар Аллы Ильиной, у которой врачи заподозрили коронавирус, сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник.

"Материалы возвращены для устранения недостатков, выявленных судьей при подготовке к рассмотрению дела", - поясняется в сообщении. По версии обвинения, петербурженка Ильина, которая при наличии подозрения на заражение новым коронавирусом Covid-19 без ведома врачей покинула больницу, нарушила постановление руководителя управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Таким образом, Ильиной вменяется невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ), следует из сообщения. Согласно КоАП, данное правонарушение влечет штраф в 300-500 рублей.

Ранее в понедельник Петроградский районный суд северной столицы принял решение о принудительном помещении под медицинское наблюдение в Боткинскую инфекционную больницу сбежавшей оттуда Ильиной.

Согласно решению суда, женщина помещена в стационар до получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирусную инфекцию. В медицинское учреждение ее доставили приставы после оглашения соответствующего судебного решения.

В Роспотребнадзоре, который выступал в процессе в качестве административного истца, назвали принудительную госпитализацию беглой пациентки "сугубо профилактической мерой". По словам представителя ведомства, Ильину поместили в больницу исключительно для дообследования. В свою очередь бывший глава этой федеральной службы, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал вышеупомянутое решение суда, заявив, что никакой опасности сбежавшая пациентка не представляет.

Адвокат Ильиной Виталий Черкасов сообщил журналистам, что решение суда о принудительном помещении его доверительницы под медицинское наблюдение будет обжаловано.

Ильина, которая после возвращения из Китая обратилась к медикам с симптомами ОРВИ, сбежала из стационара Боткинской инфекционной больницы 7 февраля, взломав электронный замок двери инфекционного бокса. Предварительно она получила отрицательный результат анализов на коронавирусную инфекцию.