Протоиерей Смирнов заявил, что не боится исков, угроз и возможного нападения

Священнослужитель признался, что рад резонансу, вызванному его словами о гражданских женах

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что спокойно относится к угрозам, которые поступают в его адрес, а также к просьбам провести прокурорскую проверку его высказывания о гражданских женах.

"Я не боюсь этих угроз. Для меня звонок из прокуратуры - это обычная история. Меня там все знают", - сказал священник во вторник на пресс-конференции в Москве, добавив, что не боится и возможного нападения, так как "еще сам навыки бокса не потерял".

На днях широкий резонанс вызвало высказывание отца Димитрия, который сравнил женщин, именующих себя "гражданскими женами", с "бесплатными проститутками". Глава патриаршей комиссии признался, что доволен реакцией общества. "Я очень рад резонансу. Если хотя бы 15% девятиклассниц меня услышат, то, по крайней мере, у некоторых появится возможность стать счастливыми. А женщина, которая переходит из рук в руки, несмотря на все улыбки и счет в банке, не может быть счастливой, потому что счастье - в покое", - заявил священник.

Комментируя тот факт, что 60% молодых пар не регистрируют отношения, он сказал, что "вступил с этим в борьбу". "Моя задача как священника назвать вот эту салфетку белой, а микрофон черным (...) Церковь вообще против того, чтобы укладываться в кровать с мужчиной, который тебе не муж. Это есть смертный грех (...) Я позицию Церкви излагаю. Кто с этим не согласен, кому Церковь не мать, тому Бог не отец", - заявил отец Димитрий.

Возмущение, которое вызвали его слова, он назвал "бурей в стакане воды", пригласил не согласных с ним женщин к себе, обещав их "сразу переформатировать". В ответ на многочисленные просьбы священник предложил характеризовать словом "подлец" мужчин, не желающих жениться на своих избранницах.

"Я целиком и полностью на стороне женщин, - заверил отец Димитрий. - Почему мужчине трудно дойти до ЗАГСа? По одной простой причине: он ее не любит. Меня как священника и мужчину это глубоко возмущает (...) Женщина, встань, стряхни с себя этого типа. Твое достоинство этот человек унижает, он обманщик", - сказал глава патриаршей комиссии. "Если мужчина, который так живет, хоть целый день кричит о своем патриотизме, я ему не верю", - добавил священник.

"Бесплатные проститутки"

Свое резонансное высказывание о гражданских женах протоиерей Смирнов сделал в воскресенье, 16 февраля, на встрече с православными верующими. "У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и всё, а так тебя никто за жену не считает", - сказал тогда священник.

Зампред СПЧ Ирина Киркора сочла высказывание Смирнова некорректным и оскорбительным. В свою очередь, замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что протоиерей своими словами не хотел оскорбить женщин, а лишь критиковал безответственность мужчин, не желающих брать на себя семейные обязательства.

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва, комментируя заявления протоиерея Смирнова, отметил, что не обязательно использовать "броские слова", чтобы быть понятым и услышанным. Епископ также указал, что гражданский брак и проституция - совершенно разные вещи.