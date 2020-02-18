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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:35

В ХМАО китайцев переселили из квартиры в стационар из-за беспокойства соседей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Коронавирус ни у кого из наблюдаемых в стационарах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) не обнаружен, а приехавшие в регион граждане Китая остаются в инфекционном стационаре, чтобы их соседи не волновались, сообщила "Интерфаксу" замруководителя региональной службы Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

В стационарах находится 21 человек, среди которых как жители Китая, так и вернувшиеся с отдыха жители ХМАО. Их пришлось изолировать, так как они живут в коммунальных квартирах или в общежитиях.

В частности, граждан Китая обследовали в больнице Нефтеюганска. "Они (граждане КНР - ИФ) жили в отдельной квартире - в интернете много об этом говорили, писали. За ними было установлено наблюдение, но это начало беспокоить жильцов. И для того, чтобы не нагнетать ситуацию, их просто пока переселили в инфекционный стационар до истечения срока медицинского наблюдения. На сегодняшний день подозрений на коронавирусную инфекцию уже нет", - сказала Кудрявцева.

Новый коронавирус в Китае

Изоляция, как сообщается на сайте ведомства, является профилактической мерой по завозу и распространению коронавируса.

Так, гражданам Китая, прибывшим в ХМАО, выдаются предписания о соблюдении режима изоляции, а работодателям - предписание об отстранении их от работы.

"Для ряда категорий наблюдаемых установлен двухкратный забор материала для вирусологических исследований с интервалом в 10 дней, плюс 14-дневный период (максимальный инкубационный период) изоляции", - говорится на сайте правительства региона.

Всего под медицинским наблюдением в ХМАО находятся 76 человек.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовскую детскую окружную больницу были госпитализированы трое вахтовиков, летевших одним рейсом с китайской студенткой тюменского вуза, у которой наличие вируса подтвердилось. Позже эта студентка выздоровела и была выписана из больницы.

ХМАО

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