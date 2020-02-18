Северный флот подтвердил гибель военнослужащего

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - На Северном флоте (СФ) подтверждают гибель военнослужащего в Мурманской области, по предварительным данным, в результате суицида.

Как сообщает пресс-служба СФ, проверку по факту гибели военнослужащего проводит командование Печенгского гарнизона совместно с правоохранительными органами.

"17 февраля военнослужащий по контракту не вышел на службу после выходного дня. Тело военнослужащего без признаков насильственной смерти было обнаружено в квартире по месту проживания. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид", - говорится в сообщении.

Возможной версией суицида в пресс-службе СФ называют "личные обстоятельства".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" о суициде военнослужащего 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригады.