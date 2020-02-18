Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:14

Северный флот подтвердил гибель военнослужащего

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - На Северном флоте (СФ) подтверждают гибель военнослужащего в Мурманской области, по предварительным данным, в результате суицида.

Как сообщает пресс-служба СФ, проверку по факту гибели военнослужащего проводит командование Печенгского гарнизона совместно с правоохранительными органами.

"17 февраля военнослужащий по контракту не вышел на службу после выходного дня. Тело военнослужащего без признаков насильственной смерти было обнаружено в квартире по месту проживания. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид", - говорится в сообщении.

Возможной версией суицида в пресс-службе СФ называют "личные обстоятельства".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" о суициде военнослужащего 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригады.

Мурманская область

Новости по теме

Новости
Миллиарды полковника Захарченко

Экс-полковнику МВД Захарченко не дали учиться на кондитера, чтобы он не растолстел

Новый коронавирус в Китае

Второй россиянин заразился коронавирусом на Diamond Princess

Второй россиянин заразился коронавирусом на Diamond Princess

Сенатор Клишас счел, что решение Гааги по "ЮКОСу" не должно исполняться в России

Суд отказал ЦБ в аресте имущества экс-владельцев МинБанка на 196 млрд рублей

Суд отказал ЦБ в аресте имущества экс-владельцев МинБанка на 196 млрд рублей

Напавший на прихожан в московском храме арестован на два месяца

Напавший на прихожан в московском храме арестован на два месяца

В ХМАО китайцев переселили из квартиры в стационар из-за беспокойства соседей

России грозит арест активов после решения суда Гааги по делу "ЮКОСа"

России грозит арест активов после решения суда Гааги по делу "ЮКОСа"

В РФ отменили наказание за использование нацистской символики не в целях пропаганды

Россия обжалует решение гаагского суда о выплате $50 млрд экс-акционерам "ЮКОСа"

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в начальных классах

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в начальных классах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');