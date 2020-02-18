Депутат рассказал о высокой доле суицидов в статистике смертей военнослужащих

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В России количество военнослужащих, погибших в 2019 году, снизилось на 29% по сравнению с 2015 годом, однако в структуре гибели военных велика доля суицидов и ДТП с летальным исходом. Об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Рашкин, ссылаясь на ответ первого замглавы Минобороны Валерия Герасимова на его запрос.

По его словам, в ведомстве особо обеспокоены достаточно высокой долей потерь по причине суицидальных происшествий и нарушений правил дорожного движения, а также гибели людей в результате нарушений требований безопасности, авиакатастроф, утоплений и отравлений. Конкретных цифр Рашкин не привел.

В письме Герасимова при этом говорится, что к снижению количества смертей и значительному уменьшению отдельных видов правонарушений привели меры, принятые руководством министерства.

По словам первого замминистра обороны, суммарная доля преступлений, связанных с неуставными проявлениями и рукоприкладством в 2019-м году составила около 12% от общего числа преступлений, допущенных в войсках. Рашкин отметил, что именно эти случаи являются наиболее резонансными. По степени негативного воздействия на моральный климат воинских коллективов и по уровню общественного резонанса они остаются несопоставимыми с их долей в общей структуре правонарушений, считает депутат.

Количество уголовных дел по преступлениям против военной службы в 2019 году снизилось на 26,5%, число случаев самовольного ухода из воинских частей снизилось на 41,8%, добавил депутат.

Сообщается также, что уменьшилось количество преступлений, связанных с хищением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на 41,8%, грабежами - на 31,3%, дезертирством - на 30,3%, насильственными действиями в отношении начальника - на 21,4%, рукоприкладством - на 13,8%, незаконным оборотом наркотиков - на 11,1%, халатностью - на 9,8%, вымогательством - на 6,3%.