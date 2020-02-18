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Последний фигурант "московского дела" Баршай получил условный срок

Андрей Баршай был освобожден в зале суда

Последний фигурант "московского дела" Баршай получил условный срок
Фигурант "московского дела" Андрей Баршай в Мещанском районном суде
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно 21-летнего студента Московского авиационного института (МАИ) Андрея Баршая за применение не опасного для здоровья насилия к сотруднику Росгвардии на акции протеста в столице 27 июля 2019 года, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд приговорил: признать Баршая виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, назначенное наказание считать условным", - говорится в приговоре судьи Татьяны Изотовой.

По приговору Баршаю также назначено ограничение свободы на три года. Молодой человек был освобожден в зале суда. Поддержать Баршая к суду и на приговор пришли более 100 человек.

Согласно фабуле дела, 27 июля в центре Москвы на улице Рождественка Баршай, "реализуя внезапно возникший преступный умысел", напал на сотрудника Росгвардии Александра Козлова, в результате чего последний почувствовал физическую боль.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Баршаю 3,5 года колонии общего режима.

Защитники и сам Баршай, не признавший вину и умысел к насилию в отношении росгвардейца, однако не отрицавший факт физического контакта с последним, попросили не лишать его свободы.

Потерпевший Козлов, которому Баршай принес извинения, заявил суду, что претензий к студенту не имеет и считает возможным назначить ему условный срок.

В центре Москвы 27 июля 2019 года в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и ряд дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ), которые были соединены в одно производство и впоследствии получили известность как "московское дело".

Баршай стал к настоящему времени последним из фигурантов "московского дела", кому был вынесен обвинительный приговор. При этом по статье о массовых беспорядках в связи с событиями 27 июля до суда пока не дошло ни одно дело.

Хроника 11 декабря 2010 года – 18 февраля 2020 годаПротесты в Москве
Андрей Баршай

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