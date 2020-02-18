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Прокурор попросил назначить 3,5 года колонии студенту Баршаю по "делу 27 июля"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Прокурор попросил Мещанский суд Москвы приговорить к 3,5 годам колонии общего режима студенту Андрею Баршаю, которого обвиняют в нападении на представителя власти в день несогласованной акции в центре Москвы.

Протесты в Москве

Баршая задержали 14 октября и обвинили в том, что 27 июля в центре Москвы он толкнул сотрудника Росгвардии в спину с разбега. Два дня спустя он был арестован.

В конце октября его направили в стационар на психиатрическую экспертизу. Специалисты центра имени Сербского признали его вменяемым и здоровым

Расследование его дела завершилось 29 января. Суд начался 17 февраля. В суд ему вызывали скорую помощь из-за жалобы на головную боль и высокую температуру.

Вину он не признает.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В тот день в городе было задержано больше 1000 человек. СКР сначала возбудил дело о массовых беспорядках, однако большинству фигурантов этого дела вменили применение насилия к полицейским и росквардейцам.

Андрей Баршай Мосгордума центр Сербского Мещанский суд Росгвардия

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