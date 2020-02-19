Пять человек погибли в ДТП в Калмыкии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись на автодороге ФАД -Р22 в селе Троицкое в Калмыкии, в результате погибли пять человек, сообщили в среду "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"В 00.25 от очевидца через систему "112" поступило сообщение о том, что на автодороге ФАД -Р22, в селе Троицкое в районе улицы Геологов, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП, по предварительным данным, пять человек погибли", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что еще один человек получил травмы и госпитализирован.

В управлении МВД РФ по Калмыкии уточнили, что, по предварительной версии, житель Калмыкии, управляя автомобилем Datsun, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем "Лада -Гранта". В результате ДТП на месте происшествия от полученных ранений скончались оба водителя и трое пассажиров, их личности устанавливаются, отметили в управлении. Также в районную больницу доставлен в тяжелом состоянии еще один пассажир.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб. По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.