Еще один человек умер после ДТП в Калмыкии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Скончался пассажир, госпитализированный в тяжелом состоянии в больницу в результате столкновения двух легковых автомобилей в селе Троицкое в Калмыкии, сообщили в среду "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

Спасатели применяли гидравлический инструмент для извлечения тел пяти погибших и одного пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в 00.25 от очевидца через систему "112" поступило сообщение о том, что на автодороге ФАД -Р22, в селе Троицкое в районе улицы Геологов, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По данным управления МВД РФ по Калмыкии, житель Калмыкии, управляя автомобилем Datsun, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем "Лада -Гранта". В результате ДТП на месте происшествия от полученных ранений скончались оба водителя и трое пассажиров, еще один пассажир был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и работники экстренных служб. По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.