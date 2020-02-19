Что случилось этой ночью: среда, 19 февраля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– От коронавируса в Китае умерли более двух тысяч человек. С декабря вирусом заразились почти 75 тысяч. Почти 15 тысяч выздоровели.

– Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило тысячу человек. Больше всего человек заболели в Японии. Почти половина – пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.

– Вторые сутки подряд температура в Москве побила абсолютный рекорд. В последний раз так же тепло было почти сто лет назад. За эту зиму в городе зарегистрировано семь рекордов.

– SSJ100 Берлин-Москва штатно сел во "Внуково". В самолете сработали датчики неисправности кондиционера и шасси. Опасения не подтвердились.

– Акционисту-эмигранту Павленскому и его подруге предъявлены обвинения. Им вменяют вторжение в частную жизнь. Пострадавшим стал кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво.