Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:29

Что случилось этой ночью: среда, 19 февраля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– От коронавируса в Китае умерли более двух тысяч человек. С декабря вирусом заразились почти 75 тысяч. Почти 15 тысяч выздоровели.

– Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило тысячу человек. Больше всего человек заболели в Японии. Почти половина – пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.

– Вторые сутки подряд температура в Москве побила абсолютный рекорд. В последний раз так же тепло было почти сто лет назад. За эту зиму в городе зарегистрировано семь рекордов.

– SSJ100 Берлин-Москва штатно сел во "Внуково". В самолете сработали датчики неисправности кондиционера и шасси. Опасения не подтвердились.

– Акционисту-эмигранту Павленскому и его подруге предъявлены обвинения. Им вменяют вторжение в частную жизнь. Пострадавшим стал кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво.

Новости

Более 60 эвакуированных из Китая улетят в Москву

"Аэрофлот" продолжит полеты в КНР, несмотря на приостановку въезда китайцев в РФ

ВС возложил на оператора ответственность за списание средств после подмены sim-карты

Въезд граждан Китая в Россию приостановят с 20 февраля

Въезд граждан Китая в Россию приостановят с 20 февраля

Что произошло за день: вторник, 18 февраля

РЖД предоставили ветеранам Великой Отечественной войны пожизненный бесплатный проезд

Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ
Протесты в Москве

Последний фигурант "московского дела" Баршай получил условный срок

Последний фигурант "московского дела" Баршай получил условный срок
Война санкций

В Думе пообещали не бросать сотрудничество с Венесуэлой на фоне энергосанкций США

Война санкций

Швейцарский трейдер "Роснефти" попал под американские санкции за Венесуэлу

Швейцарский трейдер "Роснефти" попал под американские санкции за Венесуэлу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');