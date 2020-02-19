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В Кремле оказались не в курсе дальнейших карьерных планов Суркова

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о дальнейших планах Владислава Суркова, покинувшего пост помощника главы государства, но не сомневается, что тот найдет применение своим талантам и опыту.

При этом представитель Кремля на вопрос, продолжит ли Сурков работу в госструктурах, добавил: "У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков".

В РоссииПутин освободил Суркова от должности помощника президента РФПутин освободил Суркова от должности помощника президента РФЧитать подробнее

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Суркова, который еще в январе через директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова объявил о том, что оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Песков подтвердил, что Путин встречался с Сурковым. "Они встречались, он был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию", - сказал пресс-секретарь президента.

"Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут свое применение", - отметил Песков.

Он также воздержался от комментариев по поводу того, может ли Сурков применить свой опыт на украинском направлении.

Песков заявил, что не располагает информацией о причинах решения Суркова подать в отставку с поста помощника президента. "Я не знаю", - сказал он.

Дмитрий Песков Владислав Сурков

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