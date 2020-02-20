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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:42

Подозреваемый в подготовке теракта в школе в Хабаровске приговорен к восьми годам колонии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Хабаровске 1-й Восточный окружной военный суд приговорил 19-летнего Александра Онуфриенко к восьми годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в его бывшей школе, сообщили в краевом управлении ФСБ. Он полностью признал вину.

Нападения в школах

По версии следствия, Онуфриенко - последователь идеологии "стрельбы в школах" ("school shooting"). Он собирался устроить массовый расстрел в школе №30, где раньше учился, выяснили в ФСБ. Для этого он попытался получить разрешение на приобретения оружия и купить его через интернет.

При обыске сотрудники ФСБ нашли у него дома листовки РНЕ (Русское национальное единство, организация запрещена в России), символику "school shooting", а также поясную разгрузку для переноски боеприпасов, обрез двуствольного охотничьего ружья 16 калибра и 95 патронов к нему, снаряженных картечью.

Хабаровск ФСБ Александр Онуфриенко РНЕ

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