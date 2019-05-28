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Напавший с топором на девочку школьник из Вольска раскаялся в содеянном

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Подросток, напавший с топором на одноклассницу в школе в городе Вольск в Саратовской области, перед своим задержанием успел записать видеообращение, в котором раскаялся в содеянном.

В РоссииСаратовский семиклассник ударил 12-летнюю девочку топором по головеСаратовский семиклассник ударил 12-летнюю девочку топором по головеЧитать подробнее

"Я не смог. Я ранил одну девочку. Даже не знаю ее имени. Мне очень страшно. Я очень жалею. Я не такой. Я не знаю, что на меня нашло. "Молотов" не загорелся. Я провалился. Для меня это сложно - убийство человека. Я девочку ранил прямо в голову, мне так жаль", - сказал подросток в видеозаписи.

Утром во вторник семиклассник, войдя в школу, бросил под дверь одного из классов бутылку с зажигательной смесью, а потом ударил топориком 12-летнюю девочку, оказавшуюся на его пути. Ребенок попал в больницу в состоянии средней тяжести.

Сообщалось также, что перед нападением подросток выложил в соцсети видеообращение, в котором сообщил о своих планах; он также писал, что брал пример с керченского стрелка Владислава Рослякова.

Школьник состоял на учете у психиатра.

Вольск Саратовская область

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