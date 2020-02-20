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ФАС раскрыла детали картельного сговора на торгах "Ростелекома"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В УФАС Воронежской области рассказали подробности картельного сговора на торгах "Ростелекома", расследование которого привело к уголовному делу об ограничении конкуренции. Ранее следствие оценило ущерб от сговора в 788 млн рублей.

Сговор был применен 9 апреля 2019 года в ходе закупки на выполнение работ по строительству линий связи в Воронежской области в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура", рассказали в управлении. Начальная цена контракта составляла 901,3 млн рублей.

Проверка установила, что компании в ходе торгов заключили картельное соглашение, "которое выразилось в нетипичном, взаимосвязанном антиконкурентном поведении, направленном на поддержание цены и повышение стоимости выполняемых работ", говорится в сообщении.

Из 13 компаний, подавших заявки на участие в запросе котировок, победителями стали 8, предложивших наилучший коэффициент снижения цены. Общая сумма договора была разделена между ними в равных частях и составила 112,7 млн рублей. По данным ФАС, сотрудники "Ростелекома" координировали действия некоторых участников на торгах и предоставляли им конфиденциальную информацию, создавая преимущество.

По факту сговора было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 178 УК("Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля"). Источник "Интерфакса" говорил о задержании девяти подозреваемых, в том числе сотрудников "Ростелекома". Обыски по делу прошли в Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской, Волгоградской областях.

Ростелеком ФАС Воронежская область

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