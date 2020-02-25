Пассажиров подкарантинного вагона в Брянске отпустили домой

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Результаты повторных анализов на коронавирус у гражданки КНР и пассажиров вагона поезда "Киев-Москва", в котором она ехала, оказались также отрицательными. Об этом сообщила "Интерфаксу" начальник управления информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Брянской области Юлия Старовойтова.

"Среди тех, кто контактировал с китаянкой, были 13 украинцев, один белорус и семеро россиян. Повторный анализ на коронавирус, также как и первоначальный, оказался отрицательным. Все пассажиры поезда, стоявшего на карантине в Брянске, отпущены домой",- сказала Юлия Старовойтова.

Она подчеркнула, что "все пробы отрицательные, никаких вирусных заболеваний не было выявлено, карантин был снят".

Результаты первоначальных анализов, взятые у гражданки Китая, снятой с поезда "Киев-Москва" на станции "Суземка" под Брянском из-за высокой температуры, не подтвердили eе заражения ни коронавирусом, ни ОРВИ. Об этом в минувшую пятницу журналистам сообщил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александра Резунова.

21 февраля во время санитарно-карантинного контроля в железнодорожном пункте пропуска через государственную границу на станции Суземка в Брянской области в поезде "Киев-Москва" выявлена гражданка КНР с высокой температурой. Она была госпитализирована машиной скорой помощи в инфекционную больницу Брянска, 13 пассажиров вагона - в городскую больницу №4, где были закрыты на карантин, еще 8 человек, отказавшихся покидать вагон, оставались в санитарном тупике под контролем Роспотребнадзора и правоохранительных органов.