Участник "Правого сектора" Пирожок получил четыре года колонии за экстремизм

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Гражданин Украины Игорь Пирожок, задержанный в России в 2018 году при попытке вербовки нескольких человек в запрещенную в РФ организацию "Правый сектор", осужден на четыре года колонии общего режима за экстремизм, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина Украины Игоря Пирожка 1968 года рождения, активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор", запрещенной на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что Пирожок ранее был судим за возбуждение национальной вражды, был сторонником праворадикальных взглядов и разделял идеи украинского национализма. "В то же время Игорь Пирожок был ярым противником воссоединения Крыма с Россией и сторонником так называемого "Майдана" - антиконституционного государственного переворота на Украине, совершенного в 2014 году. Игорь Пирожок вступил в экстремистскую организацию "Правый сектор", заняв должность ее политического руководителя в Бердичевском районе Житомирской области Украины", - сказали в ФСБ.

Также установлено, что Пирожок под псевдонимом "Роман Чирка" создал и возглавил отряд "Хорти" ("Борзые"), который оказывал материально-техническую помощь проукраинским группам для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности в России и Донбассе. Кроме того, он размещал в интернете информационные материалы, оправдывающие идеологию терроризма.

По данным ФСБ, в январе 2018 года Пирожок приехал в московский регион, чтобы заняться увеличением численности членов "Правого сектора". Он попытался вовлечь в деятельность организации двух человек, но не отказались вступать в нее и сообщили о действиях Пирожка в правоохранительные органы.

Пирожок признан виновным по ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности).