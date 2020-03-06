В кабинетах экс-полицейских из "дела Голунова" провели следственные действия

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Следственные действия проводятся в кабинетах бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

"В кабинетах бывших полицейских проведен осмотр места происшествия", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что это стандартная процедура в рамках расследования уголовного дела.

Официальной информацией правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает. Однако адвокат одного из обвиняемых - Игоря Ляховца - Алексей Коврижкин подтвердил агентству информацию, что в УВД по ЗАО в кабинетах бывших сотрудников проводятся обыски.

Накануне, 5 марта, Голунов сообщил, что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу. В свою очередь информированный источник заявил "Интерфаксу", что журналиста направили на экспертизу, чтобы развеять сомнения в подлинности его показаний.

В феврале сообщалось, что Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отпустил под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова - одного из фигурантов "дела Голунова". По словам следователя, Коновалов дал признательные показания по делу, что является основанием для избрания более мягкой меры пресечения. Защитник журналиста Сергей Бадамшин и прокурор поддержали ходатайство следствия.

Ранее в том же месяце стало известно, что Коновалов признал вину в ходе очной ставки и дал показания против своего начальника - Игоря Ляховца, предполагаемого организатора преступления. Коновалов сообщил, что это Ляховец приказал ему подбросить наркотики Голунову.

В конце января все пятеро бывших полицейских - фигурантов "дела Голунова" - были арестованы Басманным судом Москвы. Под стражу были заключены Ляховец, Коновалов, а также Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев.

По версии следствия, 6 июня 2019 года четверо полицейских под руководством Ляховца подбросили журналисту незаконно приобретенные наркотики, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286 УК, ч. 3 ст. 303 УК и ч. 2 ст. 286 УК).