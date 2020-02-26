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Путин поддержал внесение в Конституцию тезиса о детях

Путин поддержал внесение в Конституцию тезиса о детях
Президент России Владимир Путин
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал внесение в Конституцию упоминания о детях как о важнейшем достоянии России и необходимости бережного отношения к ребенку.

"О детях у нас в Основном законе напрямую никогда не говорилось, но с учетом ситуации, о которой мы знаем, имея в виду наши демографические проблемы, мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было бережное отношение к детям", - сказал Путин в среду на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

По мнению главы государства, "это такие нравственные начала, которые объединяют страну". "Если это будет отражено в Основном законе, то, мне кажется, это будет оправдано", - сказал Путин, отвечая на соответствующее предложение депутата Госдумы Ольги Баталиной.

Баталина, в частности, предложила внести в статью 67.1 Конституции положение о том, что "дети - важнейшее достояние России, и государство не только создает условия для их всестороннего развития, но и уделяет большое внимание их воспитанию".

"Мы предлагаем в вопросах совместного ведения РФ и регионов закрепить норму о защите семьи и дополнительно ее усилить, записав, что должны быть созданы условия для достойного воспитания детей в семье", - сказала она.

Кроме того, депутат сообщила, что на заседании рабочей группы с юристами была доработана формулировка о браке. "Предлагаем в совместном ведении РФ и регионов предусмотреть защиту института брака как союза между мужчиной и женщиной, в одном комплексе с семейными поправками", - отметила Баталина.

Кроме того, сообщила она, предлагается предусмотреть в полномочиях правительства вопросы укрепления, поддержки и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

Хроника 15 января – 26 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Владимир Путин Ольга Баталина

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