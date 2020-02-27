Минпромторг предложил единые правила для определения мест, где нельзя продавать алкоголь

Ведомство считает, что бизнес должен иметь право участвовать в обсуждении таких зон

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил установить для органов местного самоуправления единые правила определения территорий, на которых нельзя продавать алкоголь, а также сделать эту процедуру более открытой для бизнеса. Это следует из проекта постановления правительства на портале проектов правовых актов.

Документ называется "Об утверждении правил определения мест нахождения источников повышенной опасности и правил определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания".

В проекте идет речь "об установлении четких правил и гарантий прозрачного и объективного обсуждения региональных инициатив по определению размеров прилегающих территорий, с участием всех заинтересованных сторон, в том числе, представителей предпринимательского сообщества", заявил через пресс-службу глава ведомства Денис Мантуров.

Предполагается, что власти регионов будут утверждать правила, по которым определяются места нахождения источников повышенной опасности, в которых нельзя продавать алкоголь в розницу, а также границы прилегающих территорий, на которых нельзя продавать спиртное. Определение минимальных и максимальных границ прилегающих территорий Минпромторг предлагает оставить на усмотрение органов местного самоуправления. Также в документе установлен порядок принятия органами местного самоуправления правового акта, устанавливающего размер прилегающих территорий.

Если орган местного самоуправления решит увеличить границы прилегающих территорий, то он должен будет это обосновать, в том числе с точки зрения снижения потребления алкоголя, чтобы избежать неоправданных негативных последствий для бизнеса, рассказал Мантуров. При подготовке соответствующего муниципального правового акта Минпромторг предлагает создавать специальную комиссию для оценки этого документа.

Как минимум половину комиссии должны составлять представители бизнеса или торговли. Решение об одобрении проекта муниципального правового акта она будет принимать 2/3 от общего количества голосов. Проект муниципального правового акта может быть направлен на общественное обсуждение только после того, как орган местного самоуправления получит заключение такой комиссии.

Кроме того, в проекте муниципального акта должны быть, в частности, указаны количество торговых точек и предприятий общественного питания на территории, где предлагается установить запрет на продажу алкоголя, а также оценка их предполагаемых убытков.

Сейчас закон запрещает розничную продажу алкоголя в детских, образовательных, медицинских организациях, на спортивных объектах и на прилегающих к ним территориях, а также в других местах массового скопления граждан.

Ритейлеры не раз жаловались, что недоработки в законодательстве могут привести к бесконтрольному закрытию магазинов.

В ряде муниципальных образований прилегающие территории установлены вполне разумные - например, 30 метров от школ, что вполне достаточно, чтобы не создавать непосредственного соседства с объектом, торгующим алкоголем, говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

"При этом во многих муниципалитетах отсутствие единого федерального подхода приводит к тому, что размеры прилегающих территорий устанавливаются совершенно запредельные - 200, 300 метров и более", - отмечается в документе. Излишние ограничения негативно сказываются на легальной розничной торговле. Установление завышенных размеров прилегающих территорий никак не влияет на уровень злоупотреблений алкоголем, а ведет лишь к увеличению нелегального сегмента рынка, считают в Минпромторге.