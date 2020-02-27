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Запрет на полеты из РФ в Южную Корею с 1 марта не коснется рейсов "Аэрофлота" и Korean air

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Временный запрет на полеты из РФ в Южную Корею, который вводится с 1 марта, не коснется рейсов "Аэрофлота" и Korean air, сообщили в Минтрансе РФ.

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"С 00:00 часов 1 марта вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Республики Корея и в обратном направлении. Запрет не распространяется на компании "Аэрофлот" и Korean air", - заявил представитель ведомства. При этом он отметил, что эти рейсы обе компании будут выполнять в терминал F аэропорта "Шереметьево", который ранее был выделен для пассажиров из Китая.

Авиакомпании "Аврора", S7 и "Якутия" с 1 марта продолжат полеты в Южную Корею в ограниченном чартерном режиме, сообщили в Минтрансе. Из РФ в эту страну им можно будет перевозить только южнокорейских граждан, в обратном направлении - только россиян и граждан государств-членов Евразийского экономического союза. Режим будет действовать до полного вывоза этих граждан в их страны.

В министерстве добавили, что на всех международных пунктах пропуска в РФ, куда будут прибывать эти чартерные рейсы, уже установлено необходимое оборудование и дежурит специально обученный медперсонал.

Россия Южная Корея Аэрофлот Korean air

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