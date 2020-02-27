S7 приостановит регулярные рейсы в Южную Корею до апреля

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 приостановит регулярные рейсы в Южную Корею до апреля этого года.

"По распоряжению министерства транспорта РФ с 1 по 31 марта 2020 года S7 Airlines вынуждена временно приостановить все собственные регулярные рейсы из России в Южную Корею", - говорится в сообщении перевозчика.

"Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Сеул только иностранных граждан, на рейсы из Сеула - только граждан России и стран Евразийского экономического союза. С расписанием чартерных рейсов можно ознакомиться на сайте S7", - отмечает компания.

Пассажиры S7 также смогут оформить возврат полной стоимости авиабилетов или их обмен с вылетом из Сеула на рейсы компании из Токио, Осаки, Бангкока, Пхукета или Камрани, но при наличии мест.

О том, что с 1 марта будет ограничено авиасообщение между Россией и Южной Кореей, накануне сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова. При этом она заявила, что рейсы сохранят "Аэрофлот" и его дальневосточная "дочка" "Аврора", которая будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех россиян.

В четверг в Минтрансе РФ уточнили, что временный запрет на полеты не коснется как рейсов "Аэрофлота", так и Korean air. В свою очередь, "Аврора", S7 и "Якутия", до сих пор выполнявшие в Южную Корею регулярные рейсы, с 1 марта продолжат полеты в ограниченном чартерном режиме. Из РФ им можно будет перевозить только южнокорейских граждан, в обратном направлении - только россиян и граждан государств-членов ЕАЭС. Режим будет действовать до полного вывоза указанных граждан в их страны, отмечали в ведомстве.

Южная Корея - на данный момент вторая после Китая страна по числу подтвержденных случаев коронавируса.