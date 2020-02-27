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На Кубани спустя 4 года нашли убийцу девочки с помощью его надписей-подсказок

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Краснодарском крае раскрыли убийство девочки, исследовав уличные надписи-подсказки, которые, как оказалось, оставлял сам убийца. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"В январе 2020 года в одном из населенных пунктов на стенах зданий появились надписи о местонахождении убитого ребенка. Следователи выехали на указанный участок местности, где обнаружили костные останки", - говорится в сообщении.

Личность погибшей вскоре была установлена - это восьмилетняя жительница поселка Звезда, бесследно пропавшая в июне 2016 года.

Изучая оставленные надписи, следователи быстро вышли на след предполагаемого автора. После задержания 63-летний житель поселка Звезда признался в убийстве малолетней.

Со слов подозреваемого, 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем сильно отвлекала от работы. В какой-то момент он разозлился, ударил ребенка молотком по голове и убил. Тело вывез в соседний населенный пункт, где закопал в поле.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в убийстве малолетней (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ). Решается вопрос об аресте.

Краснодарский край СКР

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