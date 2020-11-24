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Кубанские присяжные оправдали обвиняемого в убийстве 8-летней девочки

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае коллегия присяжных полностью оправдала обвиняемого в убийстве малолетней девочки, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Краснодарского краевого суда Мария Пирогова.

Присяжные посчитали вину мужчины недоказанной. После вынесения вердикта оправданный был освобожден из-под стражи.

Из материалов дела следует, что в июне 2016 года в поселке Звезда Ленинградского района пропала 8-летняя девочка. В январе 2019 года на нескольких зданиях поселка появились надписи, указывающие на местонахождение останков ребенка. Проверив схемы, следователи обнаружили скелет девочки и задержали подозреваемого.

По данным следствия, девочка в день убийства несколько раз забегала во двор подсудимого. Прогоняя ее, 63-летний житель несколько раз ударил ребенка молотком по голове и убил. Затем на машине он вывез тело девочки в поле, где оставил.

На основании оправдательного вердикта присяжных суд вынесет приговор.

Краснодарский край

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