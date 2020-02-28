Лавров заявил, что Турция сообщила не обо всех местах расположения своих военных

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: DPA/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Переданные Турцией России координаты по Идлибу не содержали данных о турецких военных, которые накануне подверглись ударам со стороны Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как сообщило сегодня наше министерство обороны, координаты, которые были переданы вчера, не содержали упоминания тех мест, где в итоге погибли турецкие военные, которые оказались в рядах террористических формирований", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.

Он рассказал, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, обсудили урегулирование ситуации в Идлибе. Министр уточнил, что "разговор был подробным, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации".

"Обсуждалась возможность провести в ближайшее время необходимые консультации", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Турция должна начать выполнять договоренности по Идлибу. "Другое дело, что выполнять эти цели нужно все-таки уже начинать, поскольку полтора года ничего не получалось и в ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри этой идлибской зоны, сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов", - сказал Лавров.

Он отметил, что РФ "здесь не может запрещать сирийской армии выполнять требования, которые записаны в резолюциях Совета безопасности ООН о беспощадной, бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях".

Лавров подчеркнул, что, как считают в Москве, ситуация в Идлибе не подпадает под положения Вашингтонского договора НАТО, предполагающие коллективные консультации и совместную оборону в случае угрозы в отношении одной из стран-членов.

"Я не думаю, что то, что происходит сейчас в Сирии, подпадает под какую-либо из ситуаций, предусмотренных в этих разделах Вашингтонского договора, который закрепил исключительно оборонительный характер североатлантического альянса, и предусматривает меры в ответ на нападение на кого-то из членов НАТО", - сказал министр. При этом министр отметил, что направление такого запроса - "право любого члена североатлантического альянса".

Россия подтверждает полную приверженность договоренностям с Турцией по Идлибу. Лавров подчеркнул, что речь идет об "отмежевании нормальной оппозиции от террористов, демилитаризации внутреннего пояса таким образом, чтобы оттуда никто не мог обстреливать позиции Сирийской Арабской Республики, российскую военную базу и обеспечить беспрепятственное использование автомагистрали, которая через зону проходила".

В последнее время между Москвой и Анкарой возникли разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка. Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Руководство Турции грозило начать в Идлибе военную операцию.

Российские военные в свою очередь заявляют, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.

Очередное обострение ситуации произошло в ночь на пятницу, 28 февраля. Турецкие власти сообщили, что более 30 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате налетов ВВС Сирии. На фоне сообщений о потерях турецкой армии Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ответ на гибель сослуживцев турецкие военные в ночь на пятницу нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе как с воздуха, так и с земли.

Удары армии Башара Асада в Идлибе осудил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он объявил о проведении по просьбе Турции заседания Североатлантического совета. Поддержку Турции высказали и США.

Со своей стороны, комментируя обстановку в Идлибе, в пятницу в Минобороны РФ заявили, что под обстрел в Идлибе попали турецкие подразделения, которые оказались в боевых порядках бандформирований, причем Анкара не предупреждала о местонахождении военнослужащих. При этом в Минобороны РФ заявили, что российская боевая авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бехун в Идлибе, где под огонь армии Сирии попали турецкие военные.

Ранее российские военные завили, что Турция помогает боевикам в Идлибской зоне деэскалации ударами артиллерии и использованием беспилотников.