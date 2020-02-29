Найден разбившийся под Астраханью вертолет, пилот погиб

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили вертолет, потерпевший в пятницу крушение в Астраханской области, пилот погиб, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Факт падения вертолета подтвержден, в результате поисковых мероприятий, место обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Также было найдено тело пилота.

В управлении МВД РФ по региону уточнили, что вертолет найден в 75 километрах юго-западнее города Нариманов.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что разбившимся вертолетом, предположительно, управлял владелец компании "Аэросоюз Волгоград" Виктор Климочкин. "Аэросоюз Волгоград" - владелец этого воздушного судна. Собеседник агентства охарактеризовал Климочкина как "опытного пилота с многолетним стажем".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Климочкин является владельцем ООО "Аэросоюз Волгоград", которой принадлежит упавший вертолет. Компания зарегистрирована в Волгоградской области и специализируется на аренде и лизинге воздушных судов и авиационного оборудования. Климочкин также является директором некоммерческого партнерства "Клуб вертолетного спорта "Аэросоюз Волгоград"".

В пятницу вечером стало известно о падении вертолета марки Robinson в районе села Линейное Наримановского района. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что упавший вертолет является частным.