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Сильный порыв ветра назван предварительной причиной падения вертолета под Астраханью

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Предварительной причиной крушения вертолета Robinson в Астраханской области назван сильный порыв ветра, из-за которого пилот не справился с управлением и допустил его падение на землю, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

Он рассказал, что вертолет летел с базы отдыха в Камызякском районе Астраханской области в Волгоград. Полет согласован не был. Пилот опытный, 1966 года рождения, отметили собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что работу экспертов по установлению причин крушения осложняет тот факт, что вертолет при падении на землю практически полностью разрушен.

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Накануне вечером поступила информация о падении принадлежащего ООО "Аэросоюз Волгоград" вертолета Robinson в районе села Линейное Наримановского района Астраханской области.

Разбившееся судно и тело погибшего пилота были найдены спустя несколько часов в 75 километрах от города Нариманов. За штурвалом Robinson находился пилот Виктор Климочкин.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Аэросоюз Волгоград" зарегистрировано в Городищевском районе Волгоградской области и специализируется на аренде и лизинге воздушных судов и авиационного оборудования.

Климочкин являлся владельцем компании, а также директором некоммерческого партнерства "Клуб вертолетного спорта "Аэросоюз Волгоград".

Астрахань Астраханская область Robinson

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