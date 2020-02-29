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В Петербурге началась акция памяти Бориса Немцова

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Согласованная с властями акция памяти Бориса Немцова проходит в Санкт-Петербурге.

Как передал корреспондент "Интерфакса", организованное шествие от станции метро "Горьковская" началось около 12.20. По маршруту шествия были частично перекрыты улица Куйбышева, Каменностровский и Кронверкский проспекты. Также ограничено движение транспорта по Троицкому мосту.

Шествие завершилось на Троицкой площади у Соловецкого камня - памятника жертвам политических репрессий. П

На площади началась траурная акция памяти Немцова. Среди участников - депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник.

Акции памяти Немцова проходят в субботу в ряде городов России.

Петербург Борис Немцов

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