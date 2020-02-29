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Марш памяти Немцова в Петербурге собрал около тысячи человек

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В акции памяти Бориса Немцова в Санкт-Петербурге приняли участие около одной тысячи человек, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в субботу.

Как отметили в пресс-службе, охрану правопорядка и безопасности граждан обеспечили сотрудники полиции и Росгвардии.

Тем временем активисты сообщили о задержании нескольких участников акции.

Акции памяти Немцова прошли также в субботу в ряде городов России.

Оппозиционный политик, бывший первый вице-премьер РФ Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Петербург Борис Немцов

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