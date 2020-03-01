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Путин подписал закон о горячем питании для младшеклассников

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в законы "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и "Об образовании", в том числе касающиеся организации здорового питания в учебных учреждениях.

Решение, которое вступает в силу с 1 сентября 2020 года, предполагает, что учащиеся начальных классов будут обеспечены не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием.

Наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, обеспечивается за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии из федерального.

Владимир Путин

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