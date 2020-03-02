В Минпросвещения назвали среднюю стоимость горячего обеда для школьника

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Средняя стоимость одной порции горячего питания для школьника начальных классов составит 60,5 руб., минимальная - 44 руб., заявил замминистра просвещения РФ Андрей Николаев.

Он уточнил, что цифры рассчитаны на основании данных федерального статистического наблюдения, однако они могут различаться в зависимости от региона: от 44 с небольшим рублей в Самарской области до 160 рублей в Чукотском автономном округе.

Как пояснил Николаев на заседании думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, в эту цену входит стоимость набора продуктов, без учета стоимости услуг.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы Ольга Окунева обратила внимание, что следует дополнительно проанализировать, насколько полноценным будет горячий обед за 44 рубля. "Считайте запросом комитета", - сказала она.

1 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает обеспечение учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием.

Это решение вступает в силу с 1 сентября 2020 года.