Водителя автобуса оштрафовали на 100 000 рублей за отказ бесплатно везти ветерана

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Уссурийске мировой судья участка № 65 города оштрафовал на 100 000 рублей водителя рейсового автобуса, который отказался везти бесплатно 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-службы прокуратуры Приморья.

Суд установил, что в декабре 2018 года водитель не только отказал пенсионеру в бесплатном проезде, но и порвал его ветеранское удостоверение, а затем вытолкнул его из автобуса.

Суд признал его виновным в повреждении официального документа из корыстной или иной личной заинтересованности. (ч. 1 ст. 325 УК).

Приговор в законную силу не вступил.