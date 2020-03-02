Поиск

Водителя автобуса оштрафовали на 100 000 рублей за отказ бесплатно везти ветерана

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Уссурийске мировой судья участка № 65 города оштрафовал на 100 000 рублей водителя рейсового автобуса, который отказался везти бесплатно 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-службы прокуратуры Приморья.

Суд установил, что в декабре 2018 года водитель не только отказал пенсионеру в бесплатном проезде, но и порвал его ветеранское удостоверение, а затем вытолкнул его из автобуса.

Суд признал его виновным в повреждении официального документа из корыстной или иной личной заинтересованности. (ч. 1 ст. 325 УК).

Приговор в законную силу не вступил.

Приморье Уссурийск

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 марта

Счета за отопление в ряде регионов РФ могут пересчитать из-за теплой зимы

Что произошло за день: воскресенье, 1 марта

В Пермском крае уволили главврача скорой помощи после инцидента с пациентом

Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца

Путин подписал закон о материнском капитале после рождения первенца

Путин в Пскове возложил цветы к памятнику погибшим в Аргунском ущелье десантникам

Путин в Пскове возложил цветы к памятнику погибшим в Аргунском ущелье десантникам

В Минобороны РФ опровергли сообщения о сбитом в Идлибе российском Су-24

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из-под карантина по коронавирусу

Новый коронавирус в Китае

Путин заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в России

В Приморье задержали подозреваемого в показе порноролика на масленичных гуляниях

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');