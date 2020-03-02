"Газпром" завершил ремонт участка газопровода, на котором произошло возгорание

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Газовики завершили ремонт поврежденного аварией участка магистрального газопровода в Пермском крае.

Как сообщает служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Чайковский", ремонтные работы на лупинге (участке) магистрального газопровода "Ямбург - Западная граница СССР" завершились в пятницу, 28 февраля.

Разрыв с возгоранием произошел на лупинге магистрального газопровода 25 февраля в 18:46 мск в Горнозаводском районе Пермского края. Пострадавших не было. Газ поставлялся потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме.

Стоит отметить, что это первая авария на магистральных объектах "Газпрома" в 2020 году. С момента предыдущей аварии на газопроводе (в июле 2019 года) прошло непривычно долгое для подобной статистики время - почти семь месяцев. Всего за 2019 год "Интерфакс" насчитал семь аварий на магистралях газовой монополии.