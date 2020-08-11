На организацию горячего питания в школах РФ выделят 22 млрд рублей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Около 22 млрд рублей будет выделено на организацию горячего питания в российских школах в этом году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Подготовлено соответственно распоряжение о выделении средств тем субъектам РФ, где все без исключения школы готовы организовать горячее питание. Таких регионов 58 ", - сказал Мишустин в ходе совещания президента с членами правительства во вторник.

Он отметил, что в оставшихся субъектах РФ требование о полной готовности всех школ к организации горячего питания не выполнено. "Средства им пока выделяться не могут", - сказал премьер. По его словам, в некоторых школах нет столовых или технической готовности пищеблоков.

Мишустин предложил изменить правила предоставления федеральных средств, чтобы регионы, которые ранее не могли претендовать на субсидию, получили ее в этом году. При этом размер субсидии будет рассчитываться исходя из количества школ, которые полностью готовы предоставлять горячее питание и числа учеников начальных классов.

"В остальных школах, которые пока не готовы, финансирование организаций горячего питания будет идти за счет средств регионов", - сказал премьер. Он подчеркнул, что губернаторы должны быстро разработать и представить в правительство соответствующие планы-графики.

"Предложенные мероприятия, конечно, потребуют дополнительных средств федерального бюджета. По предварительным оценкам на три года, это около 39 млрд рублей", - рассказал Мишустин.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин обратил внимание правительства и глав регионов на то, что горячее питание ученикам начальных классов должно быть обеспечено и в малокомплектных школах, где пока не предусмотрено даже строительство буфетов.

Закон о горячем питании

В марте Путин подписал изменения в законы "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и "Об образовании", в том числе касающиеся организации здорового питания в учебных учреждениях.

Решение, которое вступает в силу с 1 сентября 2020 года, предполагает, что учащиеся начальных классов будут обеспечены не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием.