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Врачи назвали сроки готовности заключений о состоянии кандидата в президенты Абхазии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Заключения врачей Краснодарской краевой больницы №1, куда был доставлен вечером 2 марта кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания, станут известны 3 марта.

"Вертолетом Аслан Бжания доставлен в Краснодарскую краевую больницу. Нам обещают, что результаты консилиума будут завтра к обеду. После этого будем определять порядок своих действий. Кандидат в вице-президенты Бадра Гунба был с Асланом Георгиевичем в Сочи вплоть до отправления его вертолетом в Краснодар", - сообщил сторонникам оппозиции, собравшимся у избирательного штаба в Сухуме, заместитель руководителя штаба, экс-премьер Леонид Лакербая.

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Лакербая и баллотирующийся в вице-президенты вместе с Бжания Бадра Гунба попросили своих сторонников, собравшихся в Центральном штабе кандидата в президенты, разойтись.

"Просьба сегодня разойтись. Необходимости находиться здесь нет. Мы на связи со всеми штабами и будем давать информацию. Мы сегодня информировали парламент и и.о. президента Валерия Бганба, что без участия нашего кандидата выборов президента не будет", - сказал Лакербая.

Краснодарский край Абхазия

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